ارتفاع أسعار النفط 3% بعد إخفاق أمريكا وإيران في التوصل إلى اتفاق
كتب : وكالات
قفزت أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل عند الفتح اليوم الاثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، الأمر الذي أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار أو 3.17% لتصل إلى 104.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 2203 بتوقيت جرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 دولار أو 3.21% إلى 98.48 دولار للبرميل، بحسب رويترز.