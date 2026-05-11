قفزت أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل ‌عند الفتح اليوم الاثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى ⁠اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، الأمر الذي أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة ‌العالمية.

وارتفعت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار أو 3.17% لتصل إلى 104.50 ⁠دولار للبرميل بحلول الساعة 2203 بتوقيت جرينتش.

وزاد ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 ⁠دولار أو 3.21% إلى 98.48 دولار للبرميل، بحسب رويترز.