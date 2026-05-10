قرر أساتذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تجهيز قافلة إنسانية من الملابس والمفروشات لدعم أهالي قطاع غزة بدولة فلسطين، في إطار عمل إنساني مع ختام العام الدراسي الجامعي.

القافلة تحت رعاية الأزهر الشريف

وتأتي القافلة تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد الكلية، وبحضور الدكتور حامد جاويش، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد ورئيس اللجنة الإعلامية بالكلية، وإبراهيم يوسف، مدير الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

جمع تبرعات استمر 30 يومًا

وأوضح الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد الكلية، أن تجهيز القافلة جاء من خلال جمع تبرعات من أعضاء هيئة التدريس، استمر لمدة نحو 30 يومًا، بهدف دعم الأشقاء في غزة.

محتويات القافلة الإنسانية

وقال الدكتور حامد جاويش إن القافلة تضم ملابس للكبار من الرجال والسيدات، وملابس للأطفال بمختلف المقاسات، إلى جانب مفروشات وبطاطين ودفايات وعبايات وملايات، على أن يتم إرسالها إلى قطاع غزة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية.