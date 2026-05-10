من كفر الشيخ إلى غزة.. قافلة إنسانية من الأزهر لدعم الأسر الفلسطينية (صور)

كتب : إسلام عمار

10:15 م 10/05/2026
    التجهيزات
    أثناء تعبئة المساعدات
    التعنبئة في الكراتين
    العمل بتعبئة المساعدات
    العمل في التجهيزات
    المساعدات
    المفروشات
    بطاطين
    بعض البطاطين
    تدوين الهدايا
    أثناء عمل التجهيزات في الكلية
    جانب من تدوين الهدايا
    جزء من المفروشات
    خلال التجهيزات
    خلال التغليف
    خلال العمل في التجهيزات
    رجال الكلية خلال العمل
    تعبئة المفروشات والملابس
    سعادة التجهيزات
    صورة مع العميد
    عميد الكلية لحظة متابعته
    رجال الازهر يعبئون المساعدات
    عبارات الهدايا
    عميد الكلية يتابع التجهيزات

قرر أساتذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تجهيز قافلة إنسانية من الملابس والمفروشات لدعم أهالي قطاع غزة بدولة فلسطين، في إطار عمل إنساني مع ختام العام الدراسي الجامعي.

القافلة تحت رعاية الأزهر الشريف

وتأتي القافلة تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد الكلية، وبحضور الدكتور حامد جاويش، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد ورئيس اللجنة الإعلامية بالكلية، وإبراهيم يوسف، مدير الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

جمع تبرعات استمر 30 يومًا

وأوضح الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد الكلية، أن تجهيز القافلة جاء من خلال جمع تبرعات من أعضاء هيئة التدريس، استمر لمدة نحو 30 يومًا، بهدف دعم الأشقاء في غزة.

محتويات القافلة الإنسانية

وقال الدكتور حامد جاويش إن القافلة تضم ملابس للكبار من الرجال والسيدات، وملابس للأطفال بمختلف المقاسات، إلى جانب مفروشات وبطاطين ودفايات وعبايات وملايات، على أن يتم إرسالها إلى قطاع غزة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية.

