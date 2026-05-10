التكية الخلوتية بفوه تتحول إلى منصة لإحياء الحرف التراثية بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

10:56 م 10/05/2026
    صناعة الكليم
    زيارة احد المساجد
    صناعة الكليم في الورشة
    طلاب الورشة
    أثناء العمل في الورشة
    المشاركة في الشارع

شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث من ورش العمل الفنية والتراثية الخاصة بمشروع “Co-Weave Fuwwah”، والتي تستهدف تطوير صناعة الكليم اليدوي والحفاظ على الحرف التراثية المميزة للمدينة.

تنظيم مشترك لدعم التراث الثقافي

وتُنظم الورش الجامعة البريطانية في مصر ممثلة في كلية الفنون والتصميم، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني، وذلك داخل التكية الخلوتية الأثرية بمدينة فوه، في إطار توجهات المجلس الأعلى للآثار لاستغلال المواقع الأثرية في الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية.

تدريب الحرفيين وتطوير مهارات الشباب

وتضمنت الفعاليات عددًا من الورش التدريبية والتفاعلية التي ركزت على تطوير مهارات الحرفيين والشباب المهتمين بصناعة الكليم اليدوي، إلى جانب تقديم أفكار حديثة للحفاظ على الهوية التراثية للحرفة ودمجها بأساليب تصميم معاصرة.

الحفاظ على الهوية التراثية لمدينة فوه

وأكد المشاركون أن المشروع يسهم في إحياء واحدة من أهم الصناعات التراثية التي تشتهر بها مدينة فوه، فضلًا عن دعم الحرفيين وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم الحرف اليدوية المرتبطة بالهوية المصرية.

تحويل المواقع الأثرية إلى منصات ثقافية

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز التراث الثقافي والحرف التقليدية، وتحويل المواقع الأثرية إلى منصات حية للأنشطة الإبداعية والثقافية.

