أحزان ميت أبو الكوم.. الموت يخطف "محمد" بعد حادث مروع في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

توفي الشاب "محمد فتحي راضي" اليوم السبت، بعد صراع مع إصابات خطيرة إثر حادث تصادم مؤلم وقع قبل أيام.

كان الحادث قد وقع في إحدى الطرق بمدينة العاشر من رمضان، حيث نُقل "محمد" إلى المستشفى وتلقى الرعاية في العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مأساوي وأعلن الأطباء وفاته صباح اليوم.

وخيم الحزن على قرية ميت أبو الكوم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث عرف الشاب الراحل بحسن خلقه وسيرته الطيبة بين أهله وأصدقائه، الذين ودعوه بقلوب مفجوعة في انتظار تشييع جثمانه.