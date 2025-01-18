بالصور- محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد مستشفى أبنوب المركزي

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أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبنوب المركزي بمدينة أبنوب، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وسوزان محمد علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس يوسف ونيس، المدير التنفيذي للمشروع.

تفقد المحافظ ومرافقوه موقع مشروع المستشفى، الذي يُقام على مساحة 12,384 متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.372 مليار جنيه؛ استمع المحافظ إلى شرح من المهندس المشرف على مراحل تنفيذ المشروع، الذي بدأ في 27 ديسمبر 2023، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2027.

شملت الجولة تفقد المبنى الرئيسي للمستشفى، الذي يتكون من 7 أدوار، بالإضافة إلى مبنى مدرسة للتمريض مكون من دورين، ومبنى غرفة للكهرباء.

يُذكر أن المستشفى الجديد سيضم 179 سريرًا، منها 90 سريرًا للإقامة، و32 سريرًا للرعاية المركزة، و11 سريرًا للرعاية المركزة للأطفال، و31 حضانة، و10 أسرة لإقامة الحروق، و5 أسرة للرعاية المركزة للحروق، و16 عيادة خارجية، كما سيشمل المستشفى أقسامًا للعمليات، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي بواقع 25 ماكينة غسيل، وأقسامًا للرعاية المركزة، والرعاية المركزة للأطفال، والحضانات، والمناظير، والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، ومركز تجميع البلازما، والأقسام المساندة الأخرى.