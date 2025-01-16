15 إسعاف و3 سيارات مهشمة.. ارتفاع ضحايا حادث المنيا إلى 5 وفيات و15 مصابًا

المنيا- جمال محمد:

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي.

وقال المصدر إن الحصيلة بلغت 5 وفيات و15 مصابًا، وذلك بعد أن استقبل مستشفى ملوي في البداية حالة وفاة وحيدة و12 مصابا.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخرى تمناية وسيارة ملاكي، بالقرب من مدخل قرية الروضة بمركز ملوي جنوبي المحافظة.

وأشار المصدر إلى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف ونقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وإيداع المتوفين بالمشرحة، وجار تقديم الرعاية للمصابين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية الروضة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتوجهت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين كحصيلة أولية، وارتفع بعدها عدد المتوفين إلى 5 وفيات و15 حالة إصابة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.