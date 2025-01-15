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بالصور- محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى

04:18 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات العيد القومى
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أسوان - إيهاب عمران:

وضع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، بحضور العميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى، واللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم افتتاح وتشغيل العديد من المشروعات، مشيراً إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى ، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية

وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التى تم إنهائها بإجمالي 14 مشروعا، أبرزها المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة.

ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التى اقتصرنا الاحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الاعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

أسوان اللواء إسماعيل كمال إكليل الزهور
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