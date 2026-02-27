أكد مصدر بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن إدارة الكلية لا تعلم شيئًا عن ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اعتصام مخرج مسرحي أمام الكلية لوجود مستحقات له لدى الكلية.

وقال المصدر، خلال تصريحات إلى مصراوي، إن إدارة الكلية دعت المخرج المذكور لمقابلة العميد يوم الأحد المقبل لاستيضاح ما تم نشره.

كان حساب بموقع التواصل قد أصدر بيانًا يحمل: "أنا محمود حسن جراتسي، مخرج مسرحي، أعلن تواجدي واعتصامي السلمي أمام مبنى كلية الهندسة - جامعة عين شمس، وذلك يوم الإثنين الموافق 2/3/2026، للمطالبة بالحصول على مستحقاتي المالية لدى الكلية، حيث قمت بإخراج عرض مسرحي لصالح الكلية في شهر أغسطس الماضي، وحتى تاريخه لم يتم صرف المستحقات، رغم تحديد مواعيد متكررة للصرف في شهور ديسمبر ثم يناير ثم فبراير دون تنفيذ."

وتابع: "حاولت على مدار الفترة الماضية التواصل مع إدارة الكلية بكافة الطرق الودية، إلا أن الأمر لم يُحل حتى الآن، مما دفعني لاتخاذ هذا الإجراء السلمي للمطالبة بحقي المشروع، وأؤكد أن تواجدي واعتصامي سلميان، وأهدف فقط إلى الحصول على رد واضح وحاسم، وصرف مستحقاتي المستحقة قانونًا".

