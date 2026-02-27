(أ ب)

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا اليوم الخميس السماح بالتحرك لإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين الوافدين من سوريا، في أحدث طلب طارئ لأرفع محكمة في البلاد.

وترغب وزارة العدل في أن تلغي المحكمة حكما لقاض في نيويورك أوقف قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقت للسوريين بينما يتم تداول دعاوى قضائية.

كما تطلب الحكومة حكما أوسع نطاقا يمكن أن يشمل قضايا أخرى تتعلق بحماية أشخاص من دول أخرى بينما تواصل الإدارة حملتها الصارمة ضد المهاجرين.

يشار إلى أن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة سمحت في وقت سابق لسلطات الهجرة بإنهاء الحماية القانونية لمهاجرين من فنزويلا فيما تتواصل إجراءات التقاضي.