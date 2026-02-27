إعلان

إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين السوريين

كتب : مصراوي

12:02 ص 27/02/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا اليوم الخميس السماح بالتحرك لإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين الوافدين من سوريا، في أحدث طلب طارئ لأرفع محكمة في البلاد.

وترغب وزارة العدل في أن تلغي المحكمة حكما لقاض في نيويورك أوقف قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقت للسوريين بينما يتم تداول دعاوى قضائية.

كما تطلب الحكومة حكما أوسع نطاقا يمكن أن يشمل قضايا أخرى تتعلق بحماية أشخاص من دول أخرى بينما تواصل الإدارة حملتها الصارمة ضد المهاجرين.

يشار إلى أن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة سمحت في وقت سابق لسلطات الهجرة بإنهاء الحماية القانونية لمهاجرين من فنزويلا فيما تتواصل إجراءات التقاضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي سوريا فنزويلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
جنة الصائم

هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
رياضة عربية وعالمية

الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
عصام عمر يثير شكوك محمد علاء بخدعة الكاميرا بالحلقة التاسعة من "عين سحرية"
دراما و تليفزيون

عصام عمر يثير شكوك محمد علاء بخدعة الكاميرا بالحلقة التاسعة من "عين سحرية"
إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان
أخبار وتقارير

إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"