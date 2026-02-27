أفغانستان: مقتل 55 جنديا باكستانيا والسيطرة على موقعين و19 نقطة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، ع مقتل 55 من الجيش باكستان في عمليات عبر خط ديورند، مشيرةً إلى سيطرتها على موقعين و19 نقطة عسكرية.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة الأفغانية، فقد قتل 8 من قواتها وأصيب 11 آخرون في المواجهات.

وأكدت وزارة الدفاع ، أنه أصيب نحو 13 مدنيا نتيجة قصف صاروخي استهدف مخيمًا للاجئين في محافظة ننغرهار.

وأوضحت الوزارة أن العملية العسكرية توقفت عند منتصف الليل بأمر من رئيس الأركان الأفغاني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان شنت هجوما واسع النطاق على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود ردا على الغارات الجوية التي نفذتها إسلام آباد مؤخرا.

وأوضح مجاهد في منشور عبر منصة "إكس"، أن العمليات الهجومية استهدفت منشآت عسكرية باكستانية على امتداد خط دوراند، معتبرا التحرك ردا حاسما على ما وصفه بالاستفزازات والانتهاكات المتكررة الصادرة عن الأوساط العسكرية في الجانب الباكستاني خلال الأيام الماضية.

وبررت باكستان غاراتها الجوية التي شنتها يوم الأحد الماضي، بأنها رد على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، ومنها الهجوم الذي استهدف مسجدًا في إسلام آباد مطلع فبراير الجاري.