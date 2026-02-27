إعلان

شاب ينقذ فتاة من الغرق بعد قفزها من معدية بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:14 ص 27/02/2026

شاب ينقذ فتاة من الغرق بعد قفزها من معدية بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، واقعة إنسانية بعدما تمكن شاب من إنقاذ فتاة من الغرق عقب قفزها من معدية بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.

إخطار أمني وتحرك سريع

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بقيام فتاة تُدعى "ر.م" بالقفز من على متن المعدية، حيث سارع شاب بالقفز خلفها فورًا، وتمكن من انتشالها من المياه بمساعدة عدد من المواطنين المتواجدين بالمكان.

نقلها للإسعاف واتخاذ الإجراءات

وجرى نقل الفتاة إلى أقرب نقطة إسعاف لتلقي الإسعافات الأولية والاطمئنان على حالتها الصحية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات الحادث.

