التموين تكشف تفاصيل حملة مكبرة بالدقهلية عثرت على مواد غذائية فاسدة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، شن حملة مكبرة على مدار يومين بقيادة المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وبمشاركة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 216 محضر مخالفة .

وقال بيان مديرية التموين إن الحملة حررت 129 محضرًا مخالف فى مجال الرقابة على المخابز، شملت 63 محضر نقص وزن، 8 محضر قائمة بيانات، 27 محضر عدم مطابقة مواصفات، 17 محضر تصرف في دقيق (459 شيكارة) ومحضر انتهاء من الانتاج، ومحضر توقف عن الإنتاج. ومحضر عدم وجود سجل تفتيش. 4 محضر عدم وجود بون صرف، و6 محضر عدم نظافة ادوات عجين، محضر تجميع بطاقات بعدد (30 بطاقة).

كما جرى تحرير 84 محضر في مجال الرقابة على الأسواق منها 53 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و17 محضر عدم وجود شهادة صحية و محضران ذبح خارج السلخانة. و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(سجائر)، و 2 محضر بيع اسطوانات غاز بدون تصريح، و3 محاضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني)، ومحضر سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومحضر استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض منها، 5 محاضر سلع بدون فواتير، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وضبطت الحملة 25 كجم لحم بلدي، و25 كجم مصنعات لحوم، و20 لتر زيت، وطن ذرة مجروش، و500 كيلو أعلاف، و500 كيلو لب دوار الشمس غير صالح للاستهلاك الآدمي، و 11 اسطوانة غاز، و70 علبة سجائر غير صالحة.