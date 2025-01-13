مكتبة مصر ببورسعيد تشارك في ماراثون للقراءة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، عن مشاركة المكتبة في أضخم ماراثون للقراءة بمشاركة 19 دولة عربية.

وأوضح أن الماراثون يأتي بمشاركة عربية وبالتعاون مع منظومة مكتبات مصر العامة، ويطلقه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في نسخته الرابعة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في العالم العربي وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وذلك على مدى 4 أيام في الفترة 15-18 يناير الجاري.

وأكد أنه يأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية مكتبة إثراء لتعزيز المعرفة وتنمية مهارات القراءة بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك فيه مكتبات من مختلف الدول العربية، مما يتيح فرصة فريدة لتبادل الأفكار والمعرفة، ويسعى الماراثون إلى تحفيز المجتمع على القراءة في المكتبات العامة، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية. فيما يلتزم مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة، حيث يهدف الماراثون في هذا العام للوصول إلى مليون صفحة مقروءة لتساهم في زراعة 10 آلاف شجرة.

يشار إلى أن مركز "إثراء" والمكتبات المشاركة يستقبل جميع الأفراد والعائلات للمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعد فرصة لتعزيز مهارات القراءة واستكشاف عالم الكتب، كما يمكن لزوار المكتبات الأخرى الاطلاع على كافة التفاصيل عبر صفحة الماراثون على موقع إثراء الإلكتروني.