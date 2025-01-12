تداول 14 ألف طن و 1208 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ على مدار ال24 ساعة الماضية تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 1208 شاحنة و 40 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2210 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و 610 شاحنة و 40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و 598 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين دليلة وسينا، وكان استقبل الميناء أمس السفن "دليلة ، الحرية، سينا"، ومغادرة السفينتين أمل و Alcudia Express .

وشهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و 510 شاحنة، من خلال وصول وسفر السفن "عمان ، بريدج ، آور، آيلة".