أمطار غزيرة ورياح شديدة.. البحيرة تستعد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

البحيرة - أحمد نصرة:

رفعت محافظة البحيرة درجة استعداداتها بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن والمراكز.

ووجهت المحافظ بتفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الطقس، تضمنت: المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وشددت على مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

ووجهت بتطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما شددت على المرور على المعديات والمراكب النيلية العاملة، كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.