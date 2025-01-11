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554 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بمدارس بني سويف

10:20 ص السبت 11 يناير 2025

امتحانات النقل بمدارس بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإجمالي 554.8 ألف طالبا وطالبة بمختلف مراحل سنوات النقل، بمدارس بني سويف.

ويؤدي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، بالتزامن مع أداء تلاميذ الصف الرابع امتحان مادتي اللغة العربية، وتكنولوجيا المعلومات"ICT"، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية، والدراسات الإجتماعية "على الترتيب" ، في حين يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي"عام" الامتحان في مادة العلوم المُتكاملة "للأول" و اللغة العربية " للثاني.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية للعمل على خروج الإمتحانات بالشكل المطلوب، وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بإلإدارات متصلة على مدار الساعة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الإمتحانات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني وحلولا سريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

و شددت على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه، وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان، و عدم التهاون في تطبيق القانون حرصاً على انضباط سير العملية الإمتحانية.

بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم أمل الهواري
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