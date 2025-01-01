بداية نارية لعام 2025.. حريقان في شقتين بالإسكندرية بسبب احتفالات رأس السنة- صور

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احتفالًا بالعام الجديد.. شباب "ظواهر" يوزعون الهدايا على السياح والمواطنين

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريقان في شقتين بمنطقتي سان ستيفانو وسموحة في حي شرق الإسكندرية في الدقائق الأولى من العام الجديد 2025، أثناء الاحتفالات بالألعاب النارية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

الحريق الأول وقع في شقة بمجمع سان ستيفانو بالدور الخامس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في تحرك سريع؛ دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية، أن الألعاب النارية التي أطلقت بمحيط المبتدنى احتفالاً برأس السنة الجديدة كانت السبب وراء الحريق.

أما الحريق الثاني، فقد نشب في شقة سكنية بالدور السابع في منطقة سموحة أمام مول متاجر، ودفع الحادث سكان العقار إلى إخلائه خوفا من امتداد النيران إلى شقق مجاورة؛ دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وتمكنت سيارات إطفاء الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما رجحت المعاينة الأولية أن الألعاب النارية التي أطلقت في المنطقة كانت السبب.

وشهدت عدة مناطق في شرق الإسكندرية إطلاقا كثيفا للألعاب النارية احتفالاً بالعام الميلادي الجديد 2025، وتزامن مع ذلك زحام شديد في منطقة جرين بلازا التجارية ومنطقة سان ستيفانو وكوبري ستانلي على كورنيش الإسكندرية.