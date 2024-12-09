تمهيدًا للافتتاح.. محافظ المنيا يتفقد مستشفى الأورام بسمالوط ويهدى المرضى باقات ورد

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بدء تشغيل مستشفى الأورام بمركز سمالوط، الذي يعد إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الأورام، وتخفيف معاناتهم بتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن المستشفى المكون من 5 طوابق، ويشمل 7 عيادات خارجية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف أشعة متطورة، ويضم أقسامًا متطورة لتشخيص الأورام وعلاجها، بالإضافة إلى قسم مخصص للعلاج الإشعاعي، وآخر للعلاج الكيماوي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 26 سرير عناية مركزة، 40 سرير إقامة داخلية، و15 سريرا كيماويا، و 10 أجهزة تنفس صناعى .

وخلال زيارة المستشفى، التقى المحافظ بعدد من المرضى للاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكداً حرص الدولة على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما أهدى المرضى باقة من الورد للتعبير عن دعمه وتقديره لهم، داعياً لهم بالشفاء العاجل .

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الصرح الطبي يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الخدمات الصحية في صعيد مصر، لافتاً إلى أن المستشفى سيخفف الضغط على مستشفيات المحافظات المجاورة، كما سيتيح للمرضى تلقي العلاج بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة .

وأضاف كدواني، أن المحافظة مستمرة في دعم القطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعدد من القيادات التنفيذية.