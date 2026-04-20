إخماد حريق داخل معهد الكبد بالمنوفية.. ولجنة عاجلة لكشف الأسباب (صور)

كتب : أحمد الباهي

08:47 م 20/04/2026 تعديل في 08:47 م
    استدعاء سيارات الإطفاء
    قيادات جامعة المنوفية في موقع الحادث
    محافظ المنوفية يتابع جهود إخماد الحريق
    نشوب حريق بالطابق الأول
    تصاعد أعمدة الدخان

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود اندلع داخل مخزن مستلزمات طبية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما انتقل رئيس الجامعة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة العاملين والمنشآت.

بداية الواقعة

اندلع الحريق داخل أحد مخازن المستلزمات الطبية وبعض الأدوات الورقية بالبدروم في المبنى القديم للمعهد، حيث جرى التعامل الفوري مع النيران فور اكتشافها، ما ساهم في سرعة السيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

تحرك عاجل ومتابعة ميدانية

انتقل رئيس الجامعة ونوابه وقيادات الجامعة إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع، والتأكد من احتواء الحريق بشكل كامل، ومراجعة إجراءات التأمين داخل المعهد، إلى جانب الاطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والعاملين.

إشادة بسرعة الاستجابة

وجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي، ومحافظ المنوفية، ومدير الأمن، وكافة القيادات التنفيذية وقوات الحماية المدنية، مشيدًا بسرعة التحرك والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، والذي ساهم في احتواء الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده.

لجنة عاجلة لكشف الأسباب

أعلن رئيس الجامعة تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن السلامة والصحة المهنية والشؤون القانونية وأساتذة من كلية الهندسة، للوقوف على الأسباب الفنية للحريق، وإعداد تقرير شامل بحصر التلفيات ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار الواقعة.

تأكيدات وتشديدات

أكدت إدارة الجامعة ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أنظمة التأمين والحماية داخل جميع المنشآت، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات واستمرار العمل بشكل آمن ومنتظم.

خلفية الحادث

كان معهد الكبد القومي قد شهد اندلاع حريق مفاجئ في وقت سابق داخل أحد أقسامه، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، قبل أن تنجح القوات في السيطرة عليه.

المنوفية معهد الكبد حريق جامعة المنوفية الحماية المدنية

