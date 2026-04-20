اندلع حريق داخل معهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه بعد جهود مكثفة لمنع امتداده، وسط متابعة ميدانية من محافظ المنوفية.

تحرك فوري من الحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا باندلاع الحريق داخل المعهد، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التعامل مع ألسنة اللهب.

السيطرة على النيران

تمكنت قوات الإطفاء من محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أقسام المعهد، وسط حالة من الاستنفار الكامل، مع استمرار أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

متابعة ميدانية من المحافظ

انتقل محافظ المنوفية إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف على أرض الواقع، والاطمئنان على سلامة المرضى والأطقم الطبية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

تواجد قيادات تنفيذية وأمنية

شهد موقع الحريق تواجدًا مكثفًا للقيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب رئيس جامعة المنوفية ونائبه، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق والتأكد من استقرار الأوضاع داخل المعهد.

فحص أسباب الحريق

تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص لحصر التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.