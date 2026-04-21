سمير يقاضي زوجته بعد عامين من الزواج: "بتهتم بالقطط والكلاب أكتر مني"

كتب : فاطمة عادل

09:12 ص 21/04/2026

أقام "سمير. ع" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبًا إنهاء علاقته الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررًا طلبه بخلافات مستمرة مع زوجته بسبب اهتمامها المفرط بتربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل، وعلى رأسها القطط والكلاب، ما تسبب في توتر دائم بينهما واستحالة استمرار الحياة الزوجية.

خلافات تبدأ من حب الحيوانات وتنتهي أمام المحكمة

وقال الزوج في دعواه إنه كان على علم، في بداية الزواج، بحب زوجته للحيوانات، إلا أنه لم يتوقع أن يتحول الأمر إلى ما وصفه بـ"هوس يومي" يؤثر على تفاصيل حياتهما، موضحًا أن زوجته كانت تقضي معظم وقتها في رعاية القطط والكلب داخل الشقة، على حساب اهتمامها ببيتها وزوجها، ما أدى إلى نشوب خلافات متكررة بينهما.

رفض إخراج الحيوانات يشعل الأزمة

وأضاف "سمير" أن الخلافات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد رفض زوجته الاستجابة لطلبه بإخراج الحيوانات من المنزل أو تقليل عددها، مشيرًا إلى أنها كانت تتمسك بموقفها، وتؤكد أن هذه الحيوانات "جزء من حياتها" ولا يمكنها الاستغناء عنها.

وأوضح الزوج أن وجود الحيوانات داخل المنزل تسبب له في مشكلات صحية ونفسية، حيث يعاني من حساسية شديدة تجاه شعر القطط، فضلًا عن شعوره بعدم الراحة داخل منزله بسبب الروائح والفوضى الناتجة عن وجودها بشكل دائم، مؤكدًا أن محاولاته لإيجاد حل وسط باءت بالفشل.

مشكلات صحية ونفسية بسبب القطط

وأشار إلى أنه حاول مرارًا التفاهم مع زوجته وديًا، واقترح تخصيص مكان منفصل للحيوانات أو تقليل عددها، لكنها رفضت جميع الحلول، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما، ووصولها إلى مشادات كلامية مستمرة أثرت على استقرار حياتهما.

محاولات فاشلة للحل الودي

وأكد "سمير" في دعواه أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلًا في ظل هذه الظروف، خاصة مع تمسك زوجته بموقفها ورفضها التنازل، مطالبًا المحكمة بالتفريق بينهما رفعًا للضرر الواقع عليه.

واختتم الزوج دعواه، التي حملت رقم 538 لسنة 2025، مؤكدًا أنها لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

دعوى طلاق محكمة الأسرة خلافات زوجية

