تفقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر ثقافة أسوان بكورنيش النيل القديم، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

الإسراع في إنهاء الأعمال تمهيدًا للافتتاح

وشددت الزيارة على ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية، تمهيدًا للافتتاح المرحلي للقصر خلال 6 أشهر، خاصة مع وصول نسبة التنفيذ إلى 85%، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 250 مليون جنيه، ليكون جاهزًا لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها من الوفود السياحية.

الالتزام بالهوية البصرية لأسوان

وأكدت الجولة ضرورة الالتزام الكامل بالهوية البصرية لمحافظة أسوان وطابعها الثقافي والحضاري المميز، مع وضع رؤية متكاملة لاستغلال كافة عناصر الموقع بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع موقع القصر المتميز على كورنيش النيل، ليصبح مركزًا ثقافيًا متكاملًا.

أهمية القصر في دعم الثقافة والفنون

ويُعد قصر ثقافة أسوان أحد أهم المنصات الثقافية لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع ونشر الفنون وتعزيز الوعي الثقافي، حيث يمثل الانتهاء من المشروع إضافة نوعية للحياة الثقافية والسياحية بالمحافظة.

كما يعزز مكانة أسوان كإحدى أبرز العواصم الثقافية في جنوب مصر، بالتكامل مع الأنشطة والفعاليات التي تُقام بمكتبة مصر العامة.

معلومات عن المشروع

ويقام قصر ثقافة أسوان على مساحة 3500 متر مربع، منها 2600 متر مربع للمباني، ويُعد أحد أبرز الصروح الثقافية بالمحافظة، حيث لم يشهد أعمال تطوير شاملة منذ إنشائه عام 1963.

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء القصر بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، ليقوم بدوره الثقافي والفني والمجتمعي على الوجه الأمثل، ومن المنتظر أن يمثل نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني بأسوان بعد الانتهاء منه.