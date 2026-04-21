إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

09:36 ص 21/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، 21-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4686 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7030 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8034 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249857 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82% إلى نحو 4781 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سمير يقاضي زوجته بعد عامين من الزواج: "بتهتم بالقطط والكلاب أكتر مني"
حوادث وقضايا

سمير يقاضي زوجته بعد عامين من الزواج: "بتهتم بالقطط والكلاب أكتر مني"

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض
زووم

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض
لماذا يخاف الكثيرون من الرقم 13؟.. طبيب يكشف السر
علاقات

لماذا يخاف الكثيرون من الرقم 13؟.. طبيب يكشف السر
النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من
حوادث وقضايا

النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)