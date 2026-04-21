ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، 21-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4686 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7030 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8034 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249857 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82% إلى نحو 4781 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.