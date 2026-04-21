محمّلة بالأعلاف.. انقلاب تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:19 ص 21/04/2026
    محاولات إزاحة الحمولة عن الطريق
    انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي
    سقوط حمولة السيارة بالكامل

شهد الطريق الزراعي أمام قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل “تريلا” محمّلة بالأعلاف، ما تسبب في تعطّل الحركة المرورية بشكل مؤقت نتيجة تناثر الحمولة على الطريق.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث أثناء سير السيارة على الطريق الزراعي، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب التريلا على جانبها، وسقوط حمولة الأعلاف بالكامل على نهر الطريق، متسببة في إعاقة حركة السيارات وحدوث تكدس مروري بالمنطقة.

تحرك عاجل ورفع الآثار

وعلى الفور، انتقلت القيادات التنفيذية بمركز ومدينة قويسنا إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث جرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإزالة الأعلاف من الطريق، في محاولة لإعادة تسيير الحركة في أسرع وقت.

إعادة الحركة المرورية

واستمرت أعمال رفع المخلفات وإزاحة السيارة المنقلبة حتى تم فتح الطريق أمام السيارات بشكل تدريجي، لتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد الانتهاء من إزالة آثار الحادث.

خسائر مادية وإجراءات قانونية

وأسفر الحادث عن خسائر مادية في السيارة النقل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

