قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، نساء اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل مسن، في السبعين من عمره بالاعدام شنقاً لاتهامه بقتل شقيقته، من أجل سرقة قرطها الذهبي بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

ترأس جلسة المحكمة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزينى، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 31723 لسنة 2025 جنايات أبوقرقاص، والمقيدة برقم 2743 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، بمعاقبة "ه.ع" 71 سنة، والمساهمة بقتل شقيقته "ط.ع" 73 سنة، في يوم 15 يوليو من العام الماضى، بعدما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص من أهالى إحدى قرى الغروب بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عن أن المتهم بارتكاب الواقعة هو شقيقها، بعدما حضر من محافظة الاسكندرية، وخطط لفعلته من أجل سرقة قرطها الذهبي، وتمكن من استدراجها إلى وحدة سكنية خالية في منزله القديم ، واعتدى عليها حتى فارقت الحياة.

جرى ضبط المتهم وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، والتي قضت بحكم الإعدام بحقه، عما أسند إليه من جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.