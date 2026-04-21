الذهب الملعون.. الإعدام لعامل مُسن قتل شقيقته من أجل قطرها بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:55 ص 21/04/2026

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، نساء اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل مسن، في السبعين من عمره بالاعدام شنقاً لاتهامه بقتل شقيقته، من أجل سرقة قرطها الذهبي بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

ترأس جلسة المحكمة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزينى، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 31723 لسنة 2025 جنايات أبوقرقاص، والمقيدة برقم 2743 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، بمعاقبة "ه.ع" 71 سنة، والمساهمة بقتل شقيقته "ط.ع" 73 سنة، في يوم 15 يوليو من العام الماضى، بعدما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص من أهالى إحدى قرى الغروب بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عن أن المتهم بارتكاب الواقعة هو شقيقها، بعدما حضر من محافظة الاسكندرية، وخطط لفعلته من أجل سرقة قرطها الذهبي، وتمكن من استدراجها إلى وحدة سكنية خالية في منزله القديم ، واعتدى عليها حتى فارقت الحياة.

جرى ضبط المتهم وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، والتي قضت بحكم الإعدام بحقه، عما أسند إليه من جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
أخبار مصر

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)