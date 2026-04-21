تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و16 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.