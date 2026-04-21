تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و16 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.