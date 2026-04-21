وفاة شخص إثر حادث ماكينة دراس قمح بقرية صنعاء في الوادي الجديد



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، إثر اصطدامه بماكينة دراس قمح داخل مزرعة بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، في حادث مأساوي وقع بالتزامن مع موسم حصاد القمح بالمحافظة.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

على الفور جرى إخطار الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تبين من المعاينة الأولية أن المتوفى يُدعى "حسني محمد السيد"، 50 عامًا، مقيم بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة.

كما كشفت المعاينة، أن العامل تعرض للاصطدام بماكينة دراس قمح أثناء وجوده بمزرعة في القرية نفسها، ما أسفر عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته في الحال.

تم نقل جثمان المتوفى إلى الوحدة الصحية لقرى بولاق بمركز الخارجة، قبل تحويله إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، إذ وُضع تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.