شنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة موسعة على المصانع والمحال التجارية بعدد من مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

تفاصيل الحملة التموينية

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الطحينة وطرحها بالأسواق دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.

المضبوطات داخل المصنع

وخلال أعمال التفتيش، تم التحفظ على نحو 300 كجم من الفول السوداني المستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى نصف طن من الطحينة مجهولة المصدر، والتي كانت معدة للتداول بالأسواق دون بيانات توضح مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالمخالفات، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.