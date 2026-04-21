كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيبت طالبة جامعية، إثر سقوطها من علو بشرفة منزلها الكائن بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت وصول طالبة جامعية في بداية العقد الثاني من العمر، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام نتيجة الحادث.

تبين من سجلات المستشفى، أن الطالبة المصابة تدعى "سما. ي. م. هـ"، 20 عامًا، طالبة جامعية، مقيمة بمدينة دسوق، مصابة بنزيف في المخ، وكسر بالجمجمة، ونزيف بالاذن، واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

وقرر الفريق الطبي بمستشفى دسوق العام إيداع الطالبة المصابة بقسم العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

ووفق ذلك جرى نقلها بمعرفة أهليتها إلى أحد المستشفيات الخاصة خارج مدينة دسوق لاستكمال علاجها فيه عقب إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.