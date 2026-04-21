وزارة الداخلية تكشف ملابسات حريق بأحد الجراجات في محافظة الشرقية

كتب : علاء عمران

09:37 ص 21/04/2026 تعديل في 09:37 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتراق عدد من السيارات داخل أحد الجراجات بمحافظة الشرقية.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق خلال وقت قياسي

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 18 أبريل الجاري، نشب حريق داخل جراج غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، تحيط به ثلاثة عقارات سكنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، وأسفر الحريق عن احتراق 6 سيارات.

الأدلة الجنائية تحسم سبب الحريق

وأضافت أن تقرير الأدلة الجنائية بيّن أن الحريق بدأ بشكل عرضي، نتيجة اتصال مصدر حراري، يُرجح أنه ناتج عن مخلفات تدخين يُحتمل سقوطها من إحدى العقارات المطلة على الجراج، ببعض المخلفات الورقية والبلاستيكية المتواجدة بجوار إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران.

اشتعال عرضي بسبب مخلفات تدخين محتملة

وأشارت التحريات إلى أن الحريق امتد بعد ذلك ليشمل 5 سيارات مجاورة، فيما تعرضت سيارات أخرى داخل الجراج لفحات حرارية دون أن تصل إليها النيران بشكل مباشر.

لا شبهة جنائية وفق أقوال المالكين

وبسؤال مسؤول الجراج ومالكي السيارات المتضررة، أكدوا عدم اتهامهم أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

