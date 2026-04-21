بينهم حالة حرجة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في إسنا بالأقصر

كتب : مصراوي

08:28 ص 21/04/2026 تعديل في 08:30 ص

حادث انقلاب سيارة ملاكي

الأقصر- محمد محروس:

لقي ممرض مصرعه، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تبين من التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة "مصطفى غريب عدلي"، 30 عامًا، ممرض ومقيم بمركز قفط بمحافظة قنا، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "أحمد عياد أحمد"، 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج ودخوله في غيبوبة، و"طارق حسن عبد الجليل"، 30 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة، و"علاء كمال سيد"، 26 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، إذ جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة ملاكي بالأقصر الأقصر النيابة العامة أمن الأقصر انقلاب سيارة

