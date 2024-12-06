11 جثة ومصابًا.. ماذا حدث في "الخميس الحزين" بالإسكندرية؟ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

يكاد لا ينتهِ حادث حتى يقع الآخر، وكأنها سلسلة لا تنقطع من المآسي. هكذا مر يوم أمس على الإسكندرية، وتحديدًا في غربها، حيث خلفت 4 حوادث مروعة 5 متوفين و6 مصابين.

انفجار أسطوانة غاز

كانت البداية في حي العامرية أول، حيث انفجرت أسطوانة غاز داخل شركة الإسكندرية لصناعة الغازات "ميد جاز" بالكيلو 28 على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي. الحادث أسفر عن تحطم "جمالون" ومصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

انهيار منزل

وفي حادث منفصل، أصيب مواطن يُدعى "عادل أحمد حمادة"، يبلغ من العمر 59 عامًا، إثر انهيار أجزاء من منزل قديم مكون من 3 طوابق بشارع أبو النور في منطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

دماء على القضبان

شهد حي وسط الإسكندرية مأساة أخرى عندما لقيت سيدتان وشاب مصرعهم دهسًا تحت عجلات قطار بضائع أثناء عبورهم شريط السكة الحديد عند مزلقان الخشب، أول شارع الزهور بمنطقة الحضرة.

الضحايا هم: إيمان جمعة محمد حامد، 44 سنة، وعايدة عبد الرازق عبد الكريم، 60 سنة، وأدهم مجدي عاصم، 35 سنة.

زفة جهاز العروسين

وفي حادث مروع آخر، دهس سائق سيارة نقل شابًا يُدعى "رامي.ع.ش"، 41 عامًا، وأصاب اثنين آخرين، أحدهما في حالة حرجة، أثناء سيره ضمن زفة لنقل جهاز عروسين بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي الدولي.

3 مستشفيات

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات العجمي العام، والعامرية العام، والرئيسي الجامعي "الأميري" لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثامين إلى مشارح العامرية، والعجمي، والإسعاف بكوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.

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