إصابة مواطن في انهيار جزئي بمنزل في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب مواطن، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار أجزاء من منزل قديم مكون من 3 طوابق في منطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من منزل بشارع أبو النور متفرع من شارع جابر عبد الباسط بمنطقة غيط العنب.

وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، طابقين، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، ما أسفر عن إصابة عادل أحمد حماده، 59 سنة.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.