دماء على القضبان.. قطار يدهس سيدتين وشابًا في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت سيدتان وشاب مصرعهم، مساء اليوم الخميس، بعدما دهسهما قطار بضائع أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمزلقان الخشب في منطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بتصادم قطار بأشخاص في مزلقان أول شارع الزهور في الحضرة، ووجود وفيات.

انتقل ضباط الشرطة رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام قطار بضائع بـ 3 أشخاص "سيدتين ورجل" أثناء عبورهم مزلقان الخشب بمنطقة الحضرة، ما أسفر عن مصرعهم.

جرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة. وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.