أسوان – إيهاب عمران:

تتجه أنظار العالم فجر غدٍ الأحد، الموافق 22 فبراير، نحو معبد أبو سمبل جنوب أسوان؛ لمتابعة الظاهرة الفلكية والهندسية الفريدة لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في قدس الأقداس، وهو الحدث العالمي الذي يتكرر مرتين سنوياً ويجسد عبقرية المصريين القدماء.

استنفار تنظيمي لاستقبال الآلاف

أنهت محافظة أسوان، بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والطيران المدني، كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية لاستقبال آلاف السائحين والزائرين.

وشملت الترتيبات تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل تدفق الأفواج السياحية، عبر توفير بوابات ومسارات محددة تضمن انسيابية الحركة داخل المعبد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والتنظيم لخروج الحدث في أبهى صوره.

60 متراً من الإعجاز الفلكي

ومن المقرر أن تخترق أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة تصل إلى 60 متراً، وصولاً إلى قدس الأقداس لتستقر على وجه الملك رمسيس الثاني، في مشهد فلكي نادر يبرهن على تقدم علوم الفلك والعمارة في الحضارة المصرية القديمة.

تغييرات استثنائية لمراعاة "رمضان"

وفي لفتة تعكس مرونة التخطيط الثقافي، ونظراً لقدسية شهر رمضان المبارك، قررت وزارة الثقافة تبكير فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون، الذي يُقام عادةً بالتزامن مع الظاهرة؛ حيث أقيمت العروض في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري بمشاركة 14 فرقة مصرية وأجنبية، لضمان استمرارية الزخم الثقافي بعيداً عن أجواء الصيام، مع الحفاظ على القيمة السياحية للحدث.

رسالة رسمية

ناشدت الجهات المنظمة وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن ظاهرة تعامد الشمس تظل حدثاً حضارياً عالمياً يعكس مكانة مصر التاريخية وقدرتها الاحترافية على تنظيم الفعاليات الكبرى التي تجذب آلاف المتابعين من مختلف قارات العالم.