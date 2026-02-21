إعلان

رصاص "أبناء العمومة" ينهي حياة شاب في طهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:44 م 21/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة، دائرة مركز شرطة طهطا محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو "ياسين. م" 36 عامًا ويقيم دائرة المركز جثة هامدة متأثرًا بإصاباته بطلق ناري.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلق ناري مقتل شاب مقتل شاب في سوهاج مشاجرة طهطا اليوم أخبار سوهاج الآن مستشفى طهطا العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"منفصلين من سنة".. ماذا قال والدا الطفلة "قمر" في واقعة مقتلها بالمنيب؟
حوادث وقضايا

"منفصلين من سنة".. ماذا قال والدا الطفلة "قمر" في واقعة مقتلها بالمنيب؟
"أوعى تاكلها في السحور".. أطعمة تزيد شعورك بالعطش في رمضان
سفرة رمضان

"أوعى تاكلها في السحور".. أطعمة تزيد شعورك بالعطش في رمضان
خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
محمود السيسي يكشف سبب تغيير اسمه: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي يكشف سبب تغيير اسمه: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟