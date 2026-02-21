سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة، دائرة مركز شرطة طهطا محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو "ياسين. م" 36 عامًا ويقيم دائرة المركز جثة هامدة متأثرًا بإصاباته بطلق ناري.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.