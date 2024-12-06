الزفة تحولت إلى مأساة.. وفاة شاب وإصابة اثنين في حادث دهس بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شاب مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث دهس مروع، مساء الخميس، تسببت فيه سيارة كانت تنقل جهاز عروسين في زفة على طريق الإسكندرية - مطروح بمنطقة العجمي غرب المدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حادث دهس على طريق الإسكندرية - مطروح قرب منطقة البيطاش بحي العجمي.

وأوضحت التحريات أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية ضمن زفة لجهاز عروسين، واصطدمت بشخصين على الطريق بمنطقة البيطاش.

كما أظهرت التحريات أن السائق حاول الهرب بعد الحادث، إلا أن عددًا من سائقي الأجرة طاردوه للإمساك به، وخلال المطاردة اصطدم بشخص ثالث يُدعى "رامي. ع. ش"، يبلغ من العمر 41 عامًا، مقيم بمنطقة مينا البصل، والذي لقي مصرعه متأثرًا بجراحه.

تمكن الأهالي من الإمساك بالسائق وتسليمه إلى الجهات الأمنية. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهما بالخطرة، بينما نُقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.