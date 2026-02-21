المنوفية- أحمد الباهي:

ترأس وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت محال بيع الألعاب بالمدينة، لضبط الألعاب النارية وطلقات الصوت المحظور تداولها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو محمد السيد غريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية استعدادًا لشهر رمضان والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة هلال داود مدير إدارة تموين منوف، وعمرو حجازي رئيس الرقابة التموينية، ومحمد شقرة مفتش الرقابة التموينية، وإكرام الملاح، حيث جرى المرور على عدد من المحال التجارية للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 11000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام وطلقات صوت محظورة التداول، لما تمثله من خطورة على المواطنين خاصة الأطفال والشباب، وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمنع تداول السلع المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة والأمن المجتمعي.