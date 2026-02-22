إعلان

لرعاية المرضى.. ترامب يعلن إرسال مستشفى عائم إلى جرينلاند

كتب : مصراوي

05:52 ص 22/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

عاد الرئيس دونالد ترامب إلى إثارة الجدل مجددا بعدما أعلن السبت إنه سيرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم ذاتي كان الرئيس الأمريكي يهدد بالسيطرة عليها.

وتسببت تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على جرينلاند بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والدنمارك، بينما سلط الانتباه العالمي على القطب الشمالي مع إصراره على أن جرينلاند الغنية بالمعادن، منطقة حيوية لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وجه روسيا والصين.

ووفق ترامب فإن السفينة ستعالج العديد من "المرضى" في جرينلاند، من دون تقديم تفاصيل حول من كان يشير إليه أو عدد الأشخاص الذين ستساعدهم السفينة.

وصرّح ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى جرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، مضيفا: "إنها في طريقها".

وتضمن منشوره صورة واضحة أنها أنجزت بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر سفينة "يو إس إن إس ميرسي" التي يبلغ طولها 272 مترا والتي تتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر باتجاه جبال مغطاة بالثلوج في الأفق.

ولم يتّضح ما إذا كانت تلك هي السفينة الفعلية التي أرسلت إلى جرينلاند.

وبعدما هدد بالاستيلاء عليها بالقوة، توقف دونالد ترامب عن تهديداته بعد توقيع اتفاق إطاري مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يهدف إلى تعزيز النفوذ الأميركي وتمهيد الطريق لإجراء محادثات بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

