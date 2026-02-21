إعلان

إيقاف 27 عضوًا بنادي"سبورتنج" وتحويل بعضهم للشرطة بعد مشاجرة "الخيمة الرمضانية"

كتب : محمد البدري

07:37 م 21/02/2026 تعديل في 10:43 م

نادي سبورتنج بالإسكندرية

قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج بالإسكندرية، إيقاف 27 عضوًا عن ممارسة النشاط وإحالة أطراف المشاجرات التي شهدها النادي مؤخرًا بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان إلى قسم شرطة سيدي جابر.

وأكدت إدارة نادي سبورتنج، أن القرار يأتي في إطار فرض الانضباط والحفاظ على أمن وسلامة الأعضاء والمنشآت عقب أحداث "الخيمة الرمضانية" التي تفجرت في أول أيام الشهر الكريم.

24 عضوًا شاركوا في مشاجرات و3 أطلقوا ألعاب نارية

أوضح النادي، في بيان رسمي، اليوم السبت، أن العقوبات شملت إيقاف 24 عضوًا لحين انتهاء التحقيقات بسبب الاشتراك في المشاجرات، فيما جرى تحويل أطراف بعض تلك الأحداث للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الشباب والرياضة.

كما قرر النادي إيقاف 3 أعضاء آخرين ثبت قيامهم بإطلاق ألعاب نارية داخل أروقة النادي، مما عرض سلامة المتواجدين للخطر.

شركة أمن خارجية لفرض الانضباط

وكشف نادي سبورتنج عن البدء في إجراءات الاستعانة بشركة أمن خارجية متخصصة للمساعدة في فرض النظام داخل النادي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الإدارة التنفيذية أنها ستتصدى بكل حزم لأي خروج عن القواعد أو القانون، مشددةً على أن استقرار النادي وأمن أعضائه يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

خلفية واقعة أول أيام رمضان

تعود وقائع الأزمة إلى يوم الخميس الماضي الموافق أول أيام شهر رمضان، حين نشبت عدة مشاجرات بالقرب من الخيمة الرمضانية بين عدد من الأعضاء وضيوفهم، وقيام آخرين بإطلاق ألعاب نارية داخل النادي.

وكان النادي أصدر بيانًا أوليًا أكد فيه ضبط أطراف المشاجرات ومنع دخول الضيوف المتورطين للنادي مستقبلاً، قبل أن تتصاعد العقوبات لتصل إلى الإيقاف الجماعي والتحويل للمساءلة القانونية.

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟