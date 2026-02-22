سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن

ارتفع سعره في مصر بنحو 40 بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 21-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6890 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4595 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3280 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 244920 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55120 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 5107 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.