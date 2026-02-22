كتب-صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، محاكمة 86 متهماً في القضية رقم 7347 لسنة 2025، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية النزهة".

ووفق أمر الإحالة، فقد تولى المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين قيادة جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى ارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب.