توفير سكن للأم.. تحرك عاجل في واقعة التعدي على طفلة ميدان الثقافة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:09 ص 22/02/2026

الأم وطفلتها

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، متابعتها لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على طفلتها بمنطقة ميدان الثقافة، مؤكدة التعامل مع الواقعة بجدية كاملة وفي إطار من المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت المحافظة أنه تم التنسيق بشكل عاجل مع مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل، حيث تم الانتقال إلى موقع البلاغ وفحص الحالة ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفلة وحمايتها من أي أذى، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة، حيث جرى توفير سكن مناسب للسيدة بصورة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع، مع استمرار المتابعة من الجهات المختصة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأكدت محافظة سوهاج أنها لن تتهاون في أي تجاوز يمس حقوق الأطفال أو يعرضهم للخطر، مشددة على التعامل الفوري والحاسم مع أي بلاغات مماثلة، حفاظًا على أمن وسلامة الأطفال داخل المجتمع.



ضرب طفلة بسوهاج حقوق الطفل لجنة حماية الطفل أمن سوهاج طفلة ميدان الثقافة

