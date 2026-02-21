إعلان

ماس كهربائي يشعل النيران في "نجع رسلان".. إصابة شقيقين في حريق شقة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:01 م 21/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السيطرة على حريق في شقة سكنية بالعامرية وإصابة طفلين بحروق متفرقة (2)
  • عرض 3 صورة
    السيطرة على حريق في شقة سكنية بالعامرية وإصابة طفلين بحروق متفرقة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب طفلان شقيقان بحروق، اليوم السبت، إثر نشوب حريق في الشقة سكنهما بمنطقة نجع رسلان بحي العامرية ثان غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بنجع رسلان.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

حريق بسبب ماس كهربائي

وكشفت المعاينة عن نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بسبب حدوث ماس كهربائي أسفر عن إصابة "أ.م.ح"، 12 عاما، وشقيقه "ي.م.ح"، 8 أعوام بحروق بالوجه والكفين.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية حريق الإسكندرية حي العامرية ثان الحماية المدنية إصابة طفلين بحروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمود السيسي يكشف سبب تغيير اسمه: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي يكشف سبب تغيير اسمه: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
"أوعى تاكلها في السحور".. أطعمة تزيد شعورك بالعطش في رمضان
سفرة رمضان

"أوعى تاكلها في السحور".. أطعمة تزيد شعورك بالعطش في رمضان
خلف الكواليس.. لحظات عفوية تجمع أبناء عمرو دياب في إعلان رمضان (صور وفيديو)
دراما و تليفزيون

خلف الكواليس.. لحظات عفوية تجمع أبناء عمرو دياب في إعلان رمضان (صور وفيديو)
مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟