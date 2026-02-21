إزالة 425 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أصيب طفلان شقيقان بحروق، اليوم السبت، إثر نشوب حريق في الشقة سكنهما بمنطقة نجع رسلان بحي العامرية ثان غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بنجع رسلان.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

حريق بسبب ماس كهربائي

وكشفت المعاينة عن نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بسبب حدوث ماس كهربائي أسفر عن إصابة "أ.م.ح"، 12 عاما، وشقيقه "ي.م.ح"، 8 أعوام بحروق بالوجه والكفين.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.