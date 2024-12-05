ننشر أسماء ضحايا حادث دهس قطار الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء الضحايا الثلاث في حادث الدهس بقطار بضائع أثناء مروره بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

ولقيت سيدتان وشاب مصرعهم، مساء اليوم الخميس، بعدما دهسهما قطار بضائع أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمزلقان الخشب بمنطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع "إيمان جمعة محمد حامد، 44 سنة؛ عايدة عبد الرازق عبد الكريم، 60 سنة؛ أدهم مجدي عاصم 35 سنة".

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بتصادم قطار بأشخاص بمزلقان أول شارع الزهور في الحضرة، ووجود وفيات.

انتقل ضباط الشرطة رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام قطار بضائع بـ 3 أشخاص "سيدتين ورجل" أثناء عبورهم مزلقان الخشب بمنطقة الحضرة، ما أسفر عن مصرعهم.

جرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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