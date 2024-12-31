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بسبب الطقس السيئ .. انقلاب سيارة نقل ثقيل على زراعي القليوبية (صور)

03:18 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل في نزلة كوبري قها اتجاه مدينة طوخ، وذلك بسبب الطقس السيئ، وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي نزلة كوبري قها اتجاه مدينة طوخ وتسببت في تعطل الحركة المرورية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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