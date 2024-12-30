محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوي

المنيا-جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوى، عقب الانتهاء من كافة أعمال التطوير بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون جنيهاً، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتعتبر أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وتقديمها بجودة عالية للمواطنين .

قال المحافظ، إن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالمستشفى وما تم إنجازه من تطوير وتحديث على أرض الواقع ليكون أول مستشفى متخصص في علاجات الكبد والجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن القطاع الطبي شهد خلال السنوات الاخيرة تطوراً ملحوظا في محافظة المنيا، وتم افتتاح عدد كبير من المستشفيات المركزية و العامة، والمراكز الطبية بالإضافة إلى التطوير للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنيا بجميع المراكز والقرى.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى من وكيل وزارة الصحة، الذي أوضح أن المستشفى يعمل بطاقة تشغيلية ١٣ سرير رعاية و٢٦ سريرا داخليا و٤٢ ماكينة غسيل كلوي لخدمة المرضي وتخفيف العبء عنهم بدلاً من معاناتهم وذهابهم لمستشقيات خارج المركز سواء فى المنيا أو سمالوط ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء جلسات الغسيل، والمستشفى به وحدة مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية و أشعة عادية ومقطعية وتلفزيونية، إلى جانب صيدليات وعيادات خارجية .

وتفقد المحافظ، أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة والتقى بعدد من المرضى للاستماع إلى احتياجاتهم وقام بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى وقرب حلول العام الميلادي الجديد، مؤكداً حرص الدولة على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، وموجهًا بحسن معاملة المرضى والحفاظ على الأجهزة وتدريب العاملين من أطباء وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الأجهزة وإجراء الصيانة لها أولًا بأول لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

وأضاف كدواني، أن المحافظة مستمرة في دعم القطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

رافق المحافظ، الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، عويس غرياني رئيس مركز ملوى، مسئولو التفتيش المالي والاداري بالمحافظة، عدد من القيادات التنفيذية.