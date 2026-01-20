إعلان

تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس

كتب : مصراوي

05:59 ص 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نشر البيت الأبيض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توقيع ميثاق مجلس السلام وذلك على هامش منتدى دافوس الخميس المقبل.

وذكرت تقارير، أن الدعوة للانضمام إلى المجلس وصلت إلى ما لا يقل عن 60 دولة، إذ أبدت بعض الدول منها فرنسا عن قلقها تجاه تجاوز دور المجلس قضية غزة والتقويض المحتمل لدور الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر، أن عددا من الدول الغربية تعمل على تعديل بنود ميثاق مجلس السلام في غزة وتنسيق رد موحد.

وأضافت المصادر، أن هناك مخاوف أوروبية من أن تمنح المسودة الأمريكية لمجلس السلام صلاحيات واسعة لترامب.

فيما يرى الأوروبيون، أن ترامب بشروطه وصلاحياته في المجلس يخلق مجلسا شبيها بـ"أمم متحدة مصغرة" تحت سيطرة أمريكية أحادية، بدون توازن دولي كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيدها أن باريس في هذه المرحلة "لا تعتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي اقترحه ترامب، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية".

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن ميثاق هذه المبادرة يتجاوز قضية غزة وحدها، خلافا للتوقعات الأولية.

من جهته أفاد مصدر حكومي كندي اليوم وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام إلى مجلس السلام الذي شكّله ترامب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني ألمح إلى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأمريكي، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي رامب جلس السلام كاع غزة اكرون وقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس وقيع ميثاق مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
شئون عربية و دولية

تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج
رياضة عربية وعالمية

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
5 صور لاحتفال ساديو ماني مع زوجته بالتتويج بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

5 صور لاحتفال ساديو ماني مع زوجته بالتتويج بأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة