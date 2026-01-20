تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس



وكالات

نشر البيت الأبيض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توقيع ميثاق مجلس السلام وذلك على هامش منتدى دافوس الخميس المقبل.

وذكرت تقارير، أن الدعوة للانضمام إلى المجلس وصلت إلى ما لا يقل عن 60 دولة، إذ أبدت بعض الدول منها فرنسا عن قلقها تجاه تجاوز دور المجلس قضية غزة والتقويض المحتمل لدور الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر، أن عددا من الدول الغربية تعمل على تعديل بنود ميثاق مجلس السلام في غزة وتنسيق رد موحد.

وأضافت المصادر، أن هناك مخاوف أوروبية من أن تمنح المسودة الأمريكية لمجلس السلام صلاحيات واسعة لترامب.

فيما يرى الأوروبيون، أن ترامب بشروطه وصلاحياته في المجلس يخلق مجلسا شبيها بـ"أمم متحدة مصغرة" تحت سيطرة أمريكية أحادية، بدون توازن دولي كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيدها أن باريس في هذه المرحلة "لا تعتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي اقترحه ترامب، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية".

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن ميثاق هذه المبادرة يتجاوز قضية غزة وحدها، خلافا للتوقعات الأولية.

من جهته أفاد مصدر حكومي كندي اليوم وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام إلى مجلس السلام الذي شكّله ترامب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني ألمح إلى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأمريكي، وفقا للعربية.