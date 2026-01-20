إعلان

وكالة ناسا تنصب صاروخها لإطلاق رحلة مأهولة إلى مدار القمر

كتب : مصراوي

06:13 ص 20/01/2026

وكالة ناسا

وكالات

أعلنت وكالة ناسا، أنها نصبت صاروخ "SLS" على قاعدة الإطلاق، استعدادا لمهمة Artemis 2 التي ستطلق في إطارها مركبة مأهولة إلى مدار القمر.

قال بيان صادر عن الوكالة:" تم نقل صاروخ SLS ومركبة Orion من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء، وثبتا على منصة الإطلاق، استعدادا لمهمة Artemis 2 القمرية".

كانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن النافذة الزمنية لإطلاق مهمة Artemis 2، والتي سيذهب في إطارها 4 رواد في رحلة إلى مدار القمر، تبدأ في 6 فبراير 2026.

ولم يذكر مدير الوكالة جاريد إسحاقمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 17 يناير الجاري الموعد الدقيق لإطلاق الرحلة، موضحا أنه يجب أولا إكمال جميع الاختبارات. وأعرب عن ثقته في جاهزية الطاقم والفنيين لعملية الإطلاق.

وأعلنت ناسا عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر عام 2019، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل:

- مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض.

- مرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر.

- مرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ، وفقا لروسيا اليوم.

