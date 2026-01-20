تغيرات لون اللسان من المؤشرات الصحية المهمة، إذ يمكن أن تعكس مشكلات في الجهاز الهضمي، أو اضطرابات في جهاز المناعة، أو حتى عدوى فطرية أو بكتيرية.

وفقا لموقع "health"، إليك دلالات تغير لون اللسان الصحية:

طبقة اللسان الطبيعية

يتميز اللسان بطبقة رقيقة دائمة، مكونة من خلايا متقشرة وبكتيريا وفضلات طعام، هذه الطبقة تكون خفيفة ويمكن إزالتها بسهولة عند تنظيف الفم، دون ألم أو حرقة أو رائحة قوية، ومع ذلك، تتغير ألوان هذه الطبقة مؤقتا بسبب الطعام أو الشراب أو التدخين أو الأدوية، ولا تعني بالضرورة وجود مرض.

علامات تستدعي الانتباه

اللسان الأبيض الكثيف

يرتبط بتكاثر فطر Candida، خاصة عند ضعف المناعة أو بعد استخدام مضادات حيوية، يصاحبه حرقة، حكة، أو جفاف في الفم، وأحيانا اصفرار نتيجة نقص الترطيب.

اللسان الأصفر

يمكن أن يشير إلى مشكلات في الكبد أو القنوات الصفراوية، خاصة إذا استمر اللون الأصفر الكثيف أو الأخضر المصفر لفترة طويلة، ويصحبه غثيان أو طعم مر بعد الطعام.

اللسان الأسود المشعر

يحدث عند تضخم حليمات اللسان، ما يجعل سطحه داكنا وغير متجانس، ويكون نتيجة التدخين، سوء نظافة الفم، أو الاستخدام الطويل للمضادات الحيوية، يصاحبه رائحة كريهة وغثيان، ويرتبط بمشكلات الجهاز الهضمي أو اضطرابات البكتيريا المعوية.

اللسان الأخضر

يدل على عدوى بكتيرية أو فطرية، ويظهر بعد العلاج بالمضادات الحيوية أو عند ضعف المناعة، ويصاحبه رائحة فم قوية وعدم ارتياح في الفم.

اللسان الرمادي

يظهر نتيجة أمراض معدية، مشكلات هضمية، الصيام لفترات طويلة، أو الجفاف، ويشير إلى اضطرابات جهازية تتطلب تقييم الحالة العامة وليس مجرد علاج موضعي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يُنصح بالذهاب للطبيب المختص إذا كانت الطبقة على اللسان سميكة، أو تغير لونها، أو صعبت إزالتها، أو إذا كانت مصحوبة بـ حرقة، ألم، رائحة فم كريهة، جفاف، أو شعور عام بالضعف.

الفحص المبكر يساعد على تحديد السبب ومعالجته قبل تطور مشكلات صحية أكبر.

